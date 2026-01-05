Haberler

Esenler Tem Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Esenler Tem Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
Güncelleme:
Esenler istikametinde meydana gelen kazada, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Esenler istikametinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde ilerleyen kamyonete, ardından bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JD 0801 plakalı otomobil önce aynı yönde ilerleyen 34 CJS 561 plakalı kamyonete, ardından bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
