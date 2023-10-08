TEM Otoyolu'nda Kaza: 2 Kişi Yaralandı

PENDİK, Tem Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarımda TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Shpresa Gerxhaliu kontrolündeki 34 MD 9705 plakalı otomobil şerit değiştirirken, diğer şeritten gelen Mehmet Ali Aydoğan kontrolündeki 16 ABV 090 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra Pendik'te bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, TEM Otoyolu Anlara istikametinde trafik akışını iki şeritten kontrollü bir şekilde sürdürdü. Araçlar kaldırıldıktan ve belediyeye ekiplerinin temizlik çalışmasından sonra otoyol TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik normal akışına döndü.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.