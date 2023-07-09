TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı. Kazada takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, diğer araçtaki bir kişi yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesi'nde, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil, başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, diğer araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde TEM Otoyolu'nun Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kazım Karakaş(60) idaresindeki 34 VOY 55 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde ilerleyen Yunus Emre Yılmaz idaresindeki 34 CNL 451 plakalı otomobile çarpıp, takla attı. Otomobil, bariyerlerin üzerinde ters şekilde durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde, takla atan otomobilin sürücüsü Kazım Karakaş'ın, aracının içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Tarık Ceylan'ın ise yaralandığını belirlendi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, olay yerine çağırılan vinç ile takla atan otomobil kaldırılarak içerisinde sıkışan sürücünün cenazesi bulunduğu yerden alındı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.