TEM Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Utaç yönetimindeki 17 RR 422 plakalı meyve yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyonet şoförü Utaç yaralandı. TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı İlhan Utaç'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını iki şeritten kontrollü şekilde sürdürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.