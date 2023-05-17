Üye Girişi
Haberi Paylaş
TEM Otoyolu'nda Kamyon Devrildi, Ankara Yönü Ulaşıma Kapandı

TEM Otoyolu'nda Kamyon Devrildi, Ankara Yönü Ulaşıma Kapandı

Güncel Haberler

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Körfez geçişinde meydana gelen kamyon kazası nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nun Körfez geçişinde devrilen kamyon nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda  uzun araç kuyrukları oluştu.

?Kaza, TEM Otoyolu'nun Körfez geçişi mevkinde meydana geldi. İstanbul yönünden, Ankara istikametine giden kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması devam ediyor.


Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Tragger Körfez Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title