TEM Otoyolu'nda İzmit Geçişinde Trafik Yoğunluğu

TEM Otoyolu'nda İzmit Geçişinde Trafik Yoğunluğu
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TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişinde, Gültepe ve Korutepe tünelleri arasındaki bölümde trafik yoğunluğu meydana geldi. Yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk yaklaşık 5 kilometre boyunca sürdü.

TEM OTOYOLU'NUN İZMİT GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK

TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle saat 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu başladı. Yoğunluk yaklaşık 5 kilometre boyunca sürerken, Ankara istikametinde trafik normal seyrediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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