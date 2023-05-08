TEM Otoyolu'nda iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı

PENDİK Tem Otoyolu'nda aynı yerde iki ayrı kazada 1 kişi yaralanırken, 4 araçta hasar oluştu. Kaza nedeniyle bölgede trafik oluştu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 YS 99 60 plakalı Yavuz Sinoplu yönetimindeki otomobil, 34 CKV 849 plakalı Sedat Taken yönetimindeki kamyonete arkadan çaptı. O sırada kazayı gören 34 DMB 372 plakalı kamyonet şoförü Tahir Kızıltoprak, yavaşladı. Kamyonetin yavaşladığını fark edemeyen 50 ACR 516 plakalı Mustafa Kıra yönetimindeki kamyon önündeki kamyonete çaptı. Aynı yerdeki 2 kazada otomobil sürücüsü Yavuz Sinoplu yaralanırken, 4 araçta da hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yarılı Yavuz Sinoplu'yu hastaneye kaldırdı. Sinoplu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenild. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu'nda trafik oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.