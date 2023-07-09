TEM Otoyolu'nda Heyelan Nedeniyle Ankara-İstanbul Yolu Kapatıldı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan gişelerinde kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önlem alındı. Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yolculara Eskişehir istikametini tercih etmeleri ya da yağışın etkisi geçene kadar beklemeleri tavsiye ediliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramankazan gişelerinde tedbir alınarak geçişlere izin verilmiyor.