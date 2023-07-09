TEM Otoyolu'nda Heyelan Nedeniyle Ankara-İstanbul Yolu Kapatıldı
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TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan gişelerinde kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önlem alındı. Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yolculara Eskişehir istikametini tercih etmeleri ya da yağışın etkisi geçene kadar beklemeleri tavsiye ediliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramankazan gişelerinde tedbir alınarak geçişlere izin verilmiyor.
TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılan Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan gişelerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince önlem alındı.
TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Ankara-Bolu-İstanbul yönünü kullanacakların, Eskişehir istikametini tercih etmeleri ya da yağışın olumsuz etkisi geçene kadar ilde beklemeleri yönünde tavsiyede bulunuluyor.
Yolcuların zorluk yaşamaması için de Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramankazan gişelerinin önünde tedbir alınarak geçişlere izin verilmediği görüldü.