Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle TEM Otoyolu Düzce kesiminde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucunda tır ve iki otomobil hasar gördü. İstanbul istikametine yol trafiğe kapatıldı ve araçlar D-100 karayoluna yönlendirildi.

Tem Otoyolu'nda heyelan nedeniyle 3 araç zarar gördü

- Tem Otoyolu'nda heyelan yol trafiğe kapatıldı

- Tem Otoyolu İstanbul İstikametine yol trafiğe kapatıldı

DÜZCE - Düzce etkili olan sağanak nedeniyle TEM Otoyolu Düzce kesiminde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle tır ve iki otomobil hasar gördü. Heyelan nedeniyle İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılarak araçlar D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Batı Karadeniz Bölgesini etkisi altına yağışlar Düzce'de etkili oldu. 2 gündür aralıklarla yağan birçok noktada da heyelana neden oldu. Bir anda önlerinde heyelan olan biri tır ikisi otomobil olmak üzere 3 araçta hasar gördü. Hasar gören araçlar çekici yardımı ile çekildi.

TEM Otoyolu Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan nedeniyle ise yol İstanbul istikametine trafiğe katıldı.

Araçlar Abant gişelerinden D100 karayoluna verilerken karayolları ekipleri heyelan yaşanan bölgede çalışma başlattı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından yol trafiğe açılacak.