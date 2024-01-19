TEM Otoyolu'nda Geri Giden Otomobile Arkadan Çarpma Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda sapağı kaçırınca geri giden otomobile hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada, otomobilin sürücücü, eşi ve kızı hayatını kaybederken hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza Silivri Kınalı Gişeleri mevkii Edirne istikametinde, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin Yılmaz (61) kontrolündeki 06 LYT 79 plakalı otomobil, yolda seyir halindeyken sapağı kaçırınca geri gitmeye başladı. Aynı istikamette ilerleyen İ.B. idaresindeki 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç ise otomobile arkadan çarptı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobil içerisindeki sürücü Emin Yılmaz (61), eşi Şerife Yılmaz ile kızı Derya Yılmaz (25) hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü İ.B. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinin tek şeridi kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda araçlar olay yerinden kaldırıldı, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.