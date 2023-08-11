TEM Otoyolu'nda Emniyet Şeridinde Sürücü Değişimi Sırasında Kaza: 1 Ölü

Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürücü değişimi için emniyet şeridinde tırından inen sürücü, kamyonetin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüsünün polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametine giden Hasan E. idaresindeki 07 AKT 071 plakalı tır, sürücü değiştirmek için Çoğullu mevkiinde emniyet şeridinde durdu. Tırın sürücü koltuğuna geçmek için araçtan inen Oktay Çakıroğlu'na (46) o sırada yoldan geçen V.K. hakimiyetindeki 34 FUK 953 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle 46 yaşındaki Oktay Çakıroğlu ağır yaralandı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede yaralanan Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Elmalık mevkiinde yakalandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU