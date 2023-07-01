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TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu

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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmeye başlamasıyla TEM Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Araç hareketliliğinin oluştuğu TEM Otoyolunun Düzce geçişinde de zaman zaman akıcı yoğunluk olduğu gözleniyor. Yoğun mesai harcayan trafik ekipleri ise güzergahlarda görev yaparak, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tem Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu

DÜZCE - Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmeye başlamasıyla TEM Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirenler dönüş yoluna çıkmaya başladı. Araç hareketliliğinin oluştuğu TEM Otoyolunun Düzce geçişinde de zaman zaman akıcı yoğunluk olduğu gözleniyor. Yoğun mesai harcayan trafik ekipleri ise güzergahlarda görev yaparak, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Kurban Bayramı TEM Otoyolu Tragger Düzce Güncel Haberler

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