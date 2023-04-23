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TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu

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- TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

- Tem Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu

DÜZCE - Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti Düzce geçişinde yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. 3 şeritli yolda tüm şeritler dolarken, trafik polisleri yol güzergahında yoğun mesai harcıyor. Araçların kaza yapmaması için sürekli uyarılarda bulunan ekipler, akışın sürekli olmasını sağlıyor. TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Ramazan Bayramı TEM Otoyolu Düzce Güncel Haberler

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