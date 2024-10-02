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TEM Otoyolu'nda Çekici Yangını

TEM Otoyolu'nda Çekici Yangını
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Beykoz TEM Otoyolu'nda hasarlı araç taşıyan bir çekici yangın çıkardı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı, ancak çekici kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

BEYKOZ, TEM Otoyolu'nda hasarlı araç taşıyan çekici alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çekici kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde seyir halindeki çekicide çıktı. İddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen ve hasarlı araç taşıyan Ferhat Abay'ın kullandığı 34 DED 380 plakalı çekici, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, çekiciyi sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alarak TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yanan aracın başka bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasından sonra TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili konuşan sürücü Ferhat Abay, "Seyir halindeyken oldu. Araç yandı, üzerindeki araç hasarlıydı zaten" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

trafik

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