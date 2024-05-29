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TEM Otoyolu'nda Başıboş Hayvanlar Sürücülere Sıkıntılı Anlar Yaşattı

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TEM Otoyolu'nda sürücüler, Avcılar mevkisinde aniden karşılaştıkları büyükbaş hayvanlara çarpmamak için büyük çaba harcadı. Hızlarını düşüren sürücüler, korna çalarak hayvanların yolun ortasından çekilmesini sağlamaya çalıştı. Olay anı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik kameraları ile bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

TEM Otoyolu'nda başıboş halde gezen büyükbaş hayvanlar sürücülere sıkıntılı anlar yaşattı.

Sürücüler, otoyolun Avcılar mevkisinde aniden karşılaştıkları büyükbaş hayvanlara çarpmamak için büyük çaba harcadı.

Hızlarını düşüren sürücüler, korna çalarak hayvanların yolun ortasından çekilmesini sağlamaya çalıştı.

Olay anı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik kameraları ile bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Telefonu Avcılar trafik Hayvan Hakları Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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