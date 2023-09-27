TEM Otoyolu'nda Bakım Çalışması Nedeniyle Trafik Durdu

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde yapılan bakım çalışması sebebiyle sürücülerin yönlendirildiği D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde trafik durma noktasına geldi. Aracından inerek trafiğin durduğu bölgede yürüyen tır sürücüsü, '3 saat oldu. Yürüyerek gidiyorum artık. Çift şoför çalışıyoruz. Araçtan indim yürüyorum. Daha hızlı gidiyorum' dedi.

Tem Otoyolu'nun Ankara istikametinde yapılan bakım çalışması sebebiyle sürücülerin yönlendirildiği D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde trafik durma noktasına geldi. Aracından inerek trafiğin durduğu bölgede yürüyen tır sürücüsü, "3 saat oldu. Yürüyerek gidiyorum artık. Çift şoför çalışıyoruz. Araçtan indim yürüyorum. Daha hızlı gidiyorum" dedi.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde 9 Kasım'a kadar sürecek olan çalışmalar devam ediyor. Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında (Bolu Tüneli dahil) kalan 23 kilometrelik kesimde, tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılacak.

Trafik havadan görüntülendi

Ankara istikametindeki trafik, D-100 kara yolu üzerinden sağlanıyor. Bolu Dağı'nın dik rampalarında arıza yapan araçlar sebebiyle trafiğin Ankara istikameti zaman zaman durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bolu Dağı dron ile havadan görüntülendi.

"Araçtan indim yürüyorum"

Sakarya'dan Adana'ya giden 2 şoförlü tırın sürücüsü Baki Aktaş, trafiğin durduğu anlarda araçtan indi. Aracından inerek yolda yürüyen Aktaş, "3 saat oldu. Yürüyerek gidiyorum artık. Çift şoför çalışıyoruz. Araçtan indim yürüyorum. Daha hızlı gidiyorum" dedi.

Ankara istikametinde Bolu Dağı'nın dik yokuşlarında trafik sıklıkla durma noktasına geliyor.

(EÖ-HFVHMN

Anne ile oğul cam şekil veriyorlarolarak tasarladı

Annesinin ilk çırağı oğlu

Ziyaretçi sayısı artınca seri üretime geçecekler

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de anne ve oğlu, cam malzemeleri kullanarak yaptıkları eserlerde oldukça detaylı ve özgün tasarımlar ortaya koyuyor. Ahi Evran Külliyesi ve yerli otomobil Togg gibi yerel yapıları cam malzemeler üzerine işleyerek, bu yapıların mimari özelliklerini cam objelere yansıtan anne ile oğlu seri üretim planı yapıyor.

Zanaatkarlar Çarşısında cam ürünlere şekil veren Gülsen Çiçek ve oğlu Ahmet Çiçek tarafından oluşturulan cam malzemeler yerli ve yabancılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Cam sanatını farklı boyutlarıyla ortaya koyan ikili; kalıpları Taha Yoldaş ve Ahmet Geçili tarafından hazırlanan Devrim otomobilinden sonra yerli ve milli otomobil Togg'u cam üzerine tasarladı. Gülsen Çiçek, 20 yılı aşkın bir süredir cam ürünlere şekil verdiğini söyledi. Çiçek; "Kırşehir'de 5 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Mesleğimin ayakta kalması için kendimden sonrası için oğlumu yetiştirdim" dedi.

Annenin ilk çırağı oğlu

Mesleğinin kaybolmadan devamını sağlamak için kendisine ilk çırak olarak oğlunu alan Çiçek açıklamasında; "Oğlum bana yetişti. Mesleği benden devralmak üzere. Geçtiğimiz yıl camdan yaptığı zurna ile birincilik aldı" diye konuştu.

Ahi Külliyesi ve Devrim Otomobili içindeki tek ukde idi

Kırşehir'de yer alan Ahi Evran Külliyesi ve Cumhuriyet tarihinin önemli projelerinden olan fakat yarım kalan Devrim otomobilinin içinde bir ukde olarak kaldığını aktaran Çiçek; "İçimde Ahi Evran Külliyesi bir ukde idi. Sanatların hepsini seviyorum fakat cama şekil vermek başka bir duygu. Cama şekil vererek külliyeyi yaptım. Kırşehir'de ilk kez camdan işlenmiş bir külliye oldu. Devrim otomobili de hep içimizde kalmıştı. 100. yılda milli ve yerli otomobil Togg'un üretimi yapıldı. Bizler de anne oğul sanatımızı konuşturarak camdan Devrim otomobili ve Togg yaptık. Otomobillerin cama işlenmiş haline bakmaya gelen sayısı çok fazla. İlgi nedeniyle de seri üretim düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Cam sanatının farklı bir boyutunu ortaya koyan anne ve oğlu, gelecekte de benzersiz eserlerle sanatlarını ortaya koymak istiyor. Annesi ile çalışmanın herkese nasip olmayacağını aktaran Ahmet Çiçek; "Annemin ilk çırağı ve cam sanatçısıyım. Kaç kişiye nasip olur bilmiyorum ama ben bu noktada kendimi şanslı görüyorum. Küçüklüğümden bu yana her alanda annemin yanındaydım. Annemle birlikte bende cam işleme sanatına merak duydum" dedi. Bölgede bulunan vatandaşlar da anne ve oğlun sanatını gururla incelediklerini aktardı. - BOLU