TEM Otoyolu'nda araç devrildi: 6 yaralı

TEM Otoyolu'nda bariyerleri aşarak otların bulunduğu alana devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, devrilen aracın vinç yardımıyla kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik işlemlerinin ardından normale döndü.