Tem Otoyolu'nda aniden yola çıkan kadına arabanın çarptığı an kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da Tem Otoyolu'nda aniden yola çıkan kadına araba çarptı. Feci kaza ve kadının savrulması anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarına TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey Gişeler mevkiinde meydana geldi. Otobanda yolun karşısında geçmeye çalışan kadına seyir halindeki bir araç çarptı. Neye uğradığını şaşıran sürücü araçtan inerek kadına yardım etmek istedi. O esnada diğer sürücüler de durarak yardıma koştu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan aniden otobana çıkan kadına aracın çarpması ve çarpmasın etkisiyle kadının savrulma anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.