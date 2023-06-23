Üye Girişi
Haberler

TEM Otoyolu'nda aniden yola çıkan kadına arabanın çarptığı an kamerada

Güncel Haberler

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda aniden yola çıkan kadına araba çarptı. Feci kaza ve kadının savrulması anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tem Otoyolu'nda aniden yola çıkan kadına arabanın çarptığı an kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da Tem Otoyolu'nda aniden yola çıkan kadına araba çarptı. Feci kaza ve kadının savrulması anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarına TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey Gişeler mevkiinde meydana geldi. Otobanda yolun karşısında geçmeye çalışan kadına seyir halindeki bir araç çarptı. Neye uğradığını şaşıran sürücü araçtan inerek kadına yardım etmek istedi. O esnada diğer sürücüler de durarak yardıma koştu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan aniden otobana çıkan kadına aracın çarpması ve çarpmasın etkisiyle kadının savrulma anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Güncel

TEM Otoyolu İstanbul Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title