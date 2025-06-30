TEM Otoyolu'nda 82 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

TEM Otoyolu'nda 82 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli geçişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada bagaj ve taban kısmında toplam 82 kilo metamfetamin bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan otomobilde bagajına ve tabanına gizlenmiş 146 paket halinde 82 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, TEM Otoyolu'nda bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagajında ve taban kısmında 146 paket halinde toplam 82 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devinden gece yarısı bombası

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devinden gece yarısı bombası
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar

Köylüyü isyan ettiren proje! Bastonlarıyla barikatları aştılar
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi

Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu: Takımıma gelin

Arda'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

Yılmaz Tunç açıkladı! Orman yangınına neden olan kişi yakalandı
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Rusya'dan kritik İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.