Harp Akademileri Tüneli'nde elektrik tesisatından çıkan yangın sonucu 7 milyon liralık lüks otomobil alev topuna döndü. Sürücü köpeğini de alarak son anda araçtan çıktı. Yangın nedeniyle otoyol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Tem Otoyolu'nda 7 milyon liralık araç yangını: Aracının son haline bakakaldı

Harp Akademileri Tüneli'nde elektrik tesisatından yangın çıkan lüks otomobil alev topuna döndü

Sürücü köpeğini de alarak son anda araçtan çıktı

Yangın nedeniyle otoyol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, tünelde dumandan gözü gözü görmedi

Çalışmalar sonucu söndürülen araç küle döndü

İSTANBUL - TEM Otoyolu Harp Akademiler Tüneli'nde 7 milyon lira değerindeki lüks otomobil, elektrik tesisatından çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Sürücü köpeğini de alarak son anda araçtan çıkarken, yangın nedeniyle Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın nedeniyle tünelde dumandan gözü gözü görmezken, çalışmalar sonucu söndürülen araç küle döndü.

Olay, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademiler Tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinden evinden çıkan Gökhan Kenar (37), 7 milyon liralık lüks otomobiliyle işyerine gitmek üzere yola koyuldu. Kenar aracıyla tünele girdiği esnada iddiaya göre aracın elektrik tesisatında patlama oldu. Neye uğradığını şaşıran adam can havliyle, araçtaki köpeğini de alarak kendini dışarıya attı.

Sürücü köpeğiyle alıp son anda çıktı

Ardından araçtan uzaklaşan sürücü, çevredeki sürücülerin de yardımıyla itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ancak yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik durunca, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Polis ekiplerinin yardımıyla kesilen istikamete ters yönden giren itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat sonra yangına ancak müdahale edebildi.

Küle dönen aracının son haline bakakaldı

Araçtan çıkan dumanlar nedeniyle tünelde göz gözü görmezken, ekipleri müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Edirne istikameti ise yaklaşık yarım saat kapalı kaldı. Sürücü Gökhan Kenar, soğutma çalışmaları yapılan lüks otomobilinin son haline bakakaldı. Çalışmaların ardından otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

"Yanımda köpeğim de vardı, ilk başta onu kurtardım"

Araç sürücüsü Gökhan Kenar, "Yangın önden çıktı. Kendimi o esnada dışarıya attım. Arkadaşlar sağ olsunlar itfaiyeye aradılar. Ben de bir yaralanma yok. Yanımda köpeğim de vardı. İlk başta onu kurtardım. Her şeyimiz arabada kaldı. Evden işe gidiyordum. Yangının tesisattan çıktığını düşünüyorum. Bir anda patlama olunca ne olduğunu anlamadım" dedi.

Yangın sonrası trafik normale dönerken, polis olarak ilgili çalışma başlattı.