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TEM Otoyolu'nda 4 Otomobilin Karıştığı Kazada 7 Kişi Yaralandı

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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yol olarak belirlendi. Kazanın ardından trafikte aksamalar yaşandı.

KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 35 GD 0142, 26 NY 939, 34 GJA 102 ve AIC ES 511 Almanya plakalı otomobiller sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 3 şeritli otoyolun tek şeridi trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin temizlik çalışmaları sonrası trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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