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TEM Otoyolu'nda 3 TIR'ın Çarpışması Sonucu Kaza Meydana Geldi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluştu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik trafik oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. İstanbul istikametine giden, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 TIR henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 şeritli olan tünel trafiğe kapandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu TIR'lar emniyet şeridine alınırken yolun tek şeridi kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin TIR'ları yoldan kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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