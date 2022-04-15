TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

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TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Tem Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tem Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle aralarında tır, kamyonet ile otomobillerin bulunduğu 10 araç kaza yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların yoldan kaldırılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

AA / Halis Akyıldız - Güncel

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Ankara, Güncel, Haberler

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