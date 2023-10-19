TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tem Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki M.A. idaresindeki otomobil, demir bariyerlere çarptı. Sürücü M.A. ile eşi N.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bariyerlere çarpan otomobil ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ