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TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Bayram Dönüşü Yoğun Trafik

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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde dönüş yolculuğu için akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor. Sürücüler erken saatlerde yola çıkarak trafik yoğunluğuna neden olurken, güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram dönüşü akıcı yoğunluğu

KOCAELİ - Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde dönüş yolculuğu için akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Pazar günü trafiğine kalmak istemeyen sürücüler, tatilin 8'inci gününde sabah erken saatlerde yola çıkmaya başladı. Sürücüler TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluştururken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri de 24 saat boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştirerek herhangi olumsuz durum yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Jandarma ve polis ekipleri, özellikle belirlenen noktalara konuşlanarak sürücülerin hız sınırını aşmaması, takip mesafesini koruması için uyarılarda bulunuyor. Ayrıca hız sınırını aşan sürücüler radar ile tespit edilerek gerekli cezai işlem uygulanıyor.

Zaman zaman arıza yapan araçlar sebebiyle de trafik yoğunluğu oluşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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