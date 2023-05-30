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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde aracın bagajında uyuşturucu bulundu

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde aracın bagajında uyuşturucu bulundu

Güncel Haberler

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 paket halinde 2700 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tem Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 paket halinde 2700 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, TEM Otoyolu üzerinde bir otomobil durduruldu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmına zulalanmış vaziyette 5 paket halinde 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Narkotik Kocaeli Güncel Haberler

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