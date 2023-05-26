TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tır, 2 otomobil, kamyon ve hafif ticari olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu trafikte yoğunluk yaşandı. Kazada yaralı olmadığı tespit edildi.

Tem Otoyolu Kocaeli geçişinde 7 araçlı zincirleme kaza

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tır, 2 otomobil, kamyon ve hafif ticari olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gebze geçişi Akse Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CJG 602 plakalı Volvo marka tır, 06 CHM 32 plakalı tırın aynasına çarptı. Çarpışmanın neticesinde savrulan Volvo marka tır, bariyerlere vurduktan sonra yol ortasında durabildi. Arkadan seyir halinde olan 5 başka araç ise duramayarak kazaya karıştı. Kazaya 3 tır, 2 otomobil, kamyon ve hafif ticari olmak üzere toplam 7 araç karıştı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralı olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri, kazaya karışan araç sürücülerine alkol testi uyguladı. Yoğunlaşan trafikte güvenli geçişlerin sağlanması adına trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.