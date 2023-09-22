TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde 21 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş halde 39 paket 21 kilogram eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tem Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş halde 39 paket 21 kilogram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış halde 39 paket 21 kilogram eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ