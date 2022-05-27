TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Haberler

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TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, D-100 karayolunda TEM otoyolu gişelerine girmek için aniden fren yapan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, D-100 karayolunda TEM otoyolu gişelerine girmek için aniden fren yapan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Kaynaşlı Gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halende oyan Yaşar Nuh yönetimindeki 06 YN 7448 plakalı otomobil, önünde giden ve TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerine girmek istediği esnada ani fren yapan Recep Kahraman yönetimindeki 34 BYU 963 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki otomobilde bulunan 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

D-100 Karayolu TEM Otoyolu Otomobil Kaynaşlı Güncel Haberler

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