TEM Otoyolu İstanbul yönü trafiğe açıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda kapanan yolun İstanbul yönü, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Devrilen tankerin kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda kapanan yolun İstanbul yönü, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Devrilen tankerin kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor.