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TEM Otoyolu Düzce Geçişinde Zincirleme Kaza: 14 Araç Birbirine Girdi, 6 Kişi Yaralandı

TEM Otoyolu Düzce Geçişinde Zincirleme Kaza: 14 Araç Birbirine Girdi, 6 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda 5 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 14 araç birbirine girerken 6 kişi yaralandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Tem Otoyolu Düzce geçişinde 5 ayrı trafik kazasında 14 araç birbirine girdi. Kazalarda 6 kişi yaralanırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, tır, 2 kamyon ve 10 otomobilin karıştığı 5 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda toplam 6 kişi yaralandı. Zincirleme kazalar sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sürücüler Hendek gişelerden D-100'e aktarılırken yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Tragger Ankara Düzce Güncel Haberler

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