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TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde Havalandırma Sistemleri Bakım Çalışması

Güncel Haberler

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması yapılacak. 4 Ağustos'ta İstanbul istikametinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılarak, trafik kontrollü olarak sağlanacak.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması yapılacak. 4 Ağustos'ta İstanbul istikametinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılarak, trafik kontrollü olarak sağlanacak.

Bolu Dağı Tüneli içerisinde havalandırma sistemlerinin bakım çalışması yapılacak. 4 Ağustos tarihinde 00.30- 07.00 saatleri arasında İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülecek. Bolu Dağı Tüneli içerisinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine trafik kontrollü olarak sağlanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması sebebiyle 04.08.2023 tarihinde 00.30 - 07.00 saatleri arası İstanbul yönünde önce sol - orta şeritler, sonrasında da sağ - orta şeritler trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları TEM Otoyolu İstanbul Bolu Güncel Haberler

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