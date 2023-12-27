TEM Otoyolu Ankara yönü kaza nedeniyle kapatıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması sonucu Ankara yönü kaza nedeniyle kapatılmıştı. Ancak kaza kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke- Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, kapanan Ankara yönünün, kaza kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldığı bildirildi.
KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "TEM Otoyolu, kaza kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla ulaşıma açılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Akşam saatlerinde, "TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Körfez Kavşakları arasında, tır damperinin açılarak, değişken mesaj işaretine çarpması nedeniyle, Ankara yönünde geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, Hereke Batı Kavşağı'ndan Devlet Yolu'na yönlendirilmektedir." açıklaması yapılmıştı.