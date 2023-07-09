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TEM Otoyolu Ankara-İstanbul Yönü Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

TEM Otoyolu Ankara-İstanbul Yönü Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

Güncel Haberler

TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoğun yağışın ardından yapılan açıklamada sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtti.

Tem Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara- İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı TEM Otoyolu İstanbul Ankara Güncel Haberler

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