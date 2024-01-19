Silivri TEM Kınalı Kavşağı'nda Kaza: Ölü ve Yaralılar Var
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Silivri TEM Kınalı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SİLİVRİ TEM Kınalı Kavşağı'nda, iki aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel