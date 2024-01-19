Silivri TEM Kınalı Kavşağı'nda Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

SİLİVRİ TEM Kınalı Kavşağı'nda, iki aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.