TEM İstanbul Ispartakule Kavşağı'nda TIR Kazası: 5 Yaralı

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL)- TEM İstanbul Ispartakule Kavşağı'nda sabah saatlerinde bir TIR'ın önündeki 15 araca çarpması ve 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu anlar saniye saniye görüntülendi. Freni boşaldığı tahmin edilen TIR önce bir kamyona, ardından minibüs ve otomobillere çarpa çarpa ilerledi ve bir süre sonra durdu. Sabah saatlerinde meydana gelen kazadan sonra yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, yolda ulaşım saatler sonra normale döndü.

Sabah saatlerinde yaşanan ve bölgede trafiğin de aksamasına neden olan olay TEM Bahçeşehir Ispartakule kesimi Ankara yönünde meydana geldi. Freni boşaldığı sanılan bir TIR önüne gelen araçlara çarpa çarpa ilerledi. Önce bir kamyona, ardından otomobil ve minibüslere çarpan TIR, bir süre sonra durabildi. Savrulan ve devrilen araçlardaki 5 kişinin yaralandığı kazada 15 araç hasar gördü. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ortadan kalktı, trafik akışı normale döndü.