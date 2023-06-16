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TEM'in operasyonu: 12 gözaltı

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda; aralarında DEAŞ'ın sözde askeri yapılanma sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Film sahnesi değil, TEM'in operasyonu: 12 gözaltı

SAKARYA Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde şehirde gerçekleştirilen terör operasyonunda; aralarında DEAŞ'ın sözde askeri yapılanma sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda, Irak ülkesinde iken DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen askeri yapılanma sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Öte yandan, ekiplerin hazırlanarak emniyetten çıktıkları ve gerçekleştirdikleri operasyonlarda şüphelileri gözaltına aldıkları anlar ise film sahnelerini aratmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel

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