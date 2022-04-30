RAMPA VE VİYADÜK GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Derince ile İzmit ilçesi geçişleri arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluşmasına neden oldu. Rampa ve viyadük geçişlerinde havanın da zaman zaman yağışlı olması nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkisinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde özellikle akşama doğru artacağı tahmin ediliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel