TEM'E MAZOT DÖKÜLDÜ, YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI - Haberler

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu İstanbul yönünde bir araçtan yola mazot döküldü. Kayganlaşan yol trafiğe kapatılarak, kumlama çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Olay akşam saatlerinde TEM Otoyolu Derince Çınarlıdere Viyadüğü üzerinde İstanbul yönünde meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen bir araçtan yola büyük miktarda mazot döküldü. Sürücülerin yolun kayganlaştığı yönündeki ihbarı üzerine bölgeye trafik polisleri geldi. Polis ekipleri, Şirintepe mevkisinden itibaren İstanbul yönüne giden trafiği durdurdu. Bölgeye çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çınarlıdere Viyadüğü üzerinde yaklaşık 300 metre boyunca kumlama çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında 9 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kumlama çalışmasının tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel