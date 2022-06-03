TEM'de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu - Haberler

TEM'de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM'de yolun karşısına geçmek isteyen Nevzat Akçay (49), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM'de yolun karşısına geçmek isteyen Nevzat Akçay (49), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM yolu Dilovası Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Akçay'a, Ankara istikametine gitmekte olan TIR çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akçay'ın cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel TEM Otoyolu Güncel Haberler

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