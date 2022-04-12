TEM'de turistleri taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarptı: 4 yaralı

Tuzla'da TEM otoyolunda çarpışan iki aracın sürücüsü araçlarından indikleri esnada, arkadan gelen bir minibüs kazaya karışan araçlara çarptı. Turist taşıyan minibüsün çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tuzla'da TEM otoyolu Orhanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan 41 VH 938 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 03 AAT 022 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüler araçlarını kontrol etmek üzere aşağı inmeye çalıştığı sırada turistleri taşıyan 41 BT 217 plakalı Mercedes Vito araç, kazaya karışan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 03 AAT 022 plakalı otomobil orta refüjü aşarak karşı yola geçti.

Maddi hasarlı kazadan zincirleme kazaya dönüşen olayda 03 AAT 022 plakalı otomobilin sürücüsü A.H., 41 BT 217 plakalı minibüs sürücüsü M.Ö. ve aynı araç içerisinde bulunan diğer 2 yolcu turist olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını kontrollü sağlarken, itfaiye ekipleri kaza yapan araçlarda sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza yapan araçların savrulmasıyla Ankara ve İstanbul istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların otoyol üzerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç/ İHA)