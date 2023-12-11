TEM'de TIR ve otomobil arasında trafik kavgası

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, TEM'de trafikte ilerleyen TIR sürücüsü sol şeride geçmek istedi; ancak sol şeritteki otomobil sürücüsü, TIR'a yol vermedi. Trafikte iki sürücü arasında yaşanan inatlaşma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte sollama yapmak isteyen yabancı plakalı TIR'a sol şeritte trafikt ilerleyen otomobil sürücüsü izin vermedi. Bunun üzerine TIR şoförü, aracını otomobilin üzerine sürdü. Trafikte bir süre devam eden inatlaşma, otomobil sürücüsünün TIR sürücüsüne yol vermesiyle sona erdi. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.