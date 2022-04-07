TEM'de TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

SAPANCA, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde TEM yolunda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'a çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM yolu Sapanca gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki 34 CPV 460 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Faruk Gökçe'nin kullandığı 27 AGL 169 plakalı TIR'a yandan çarptı.Kazada otomobil sürücüsü Uğur Keskin ve araçta bulunan Zeynep ve Hurşit Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sapanca ilçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.