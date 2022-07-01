TEM'DE SÜRÜCÜLERİN KEDİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ATAŞEHİR TEM bağlantı yolunda karşıya geçmek isteyen yavru kediyi gören motosiklet sürücüsü trafiği durdurdu.
Ataşehir TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde, sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü Cengiz Çanaklı, karşıya geçmek isteyen yavru bir kedi gördü. Motosikletinden inerek sürücüleri uyaran Çanaklı, trafiği durdurdu. Bu sırada yavru kedi panikleyerek bir minibüsün motor kısmına girdi. Sürücüler kediyi saklandığı yerden çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. Kimi sürücüler minibüsün kaputu açarak, kimisi de minibüsün altına uzanarak kediyi bulmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü Çanaklı, yavru kediyi minibüsün altından çıkararak yol kenarındaki güvenli alana bıraktı. Yavru kedi bir süre sonra oradan uzaklaştı,Çanaklı, "Karşıya geçmeye çalışıyordu. Aracın altına girdi, çıkardık" dedi. Kedinin kurtarılması sırasında kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Görüntü dökümü------------------------Sürücülerin kediyi kurtarmaya çalışması -Trafik yoğunluğunun görüntüsü-Kedinin bulunduğu yerden çıkarılması-Motosiklet sürücüsü Cengiz Çanaklı röportajı -Yavru kedinin uzaklaşması-Genel ve detay görüntüler - İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel