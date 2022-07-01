TEM'DE SÜRÜCÜLERİN KEDİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ ATAŞEHİR TEM bağlantı yolunda karşıya geçmek isteyen yavru kediyi gören motosiklet sürücüsü trafiği durdurdu. ATAŞEHİR TEM bağlantı yolunda karşıya geçmek isteyen yavru kediyi gören motosiklet sürücüsü trafiği durdurdu. Sürücüler yavru kediyi kurtarmak için seferber olurken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Ataşehir TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde, sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü Cengiz Çanaklı, karşıya geçmek isteyen yavru bir kedi gördü. Motosikletinden inerek sürücüleri uyaran Çanaklı, trafiği durdurdu. Bu sırada yavru kedi panikleyerek bir minibüsün motor kısmına girdi. Sürücüler kediyi saklandığı yerden çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. Kimi sürücüler minibüsün kaputu açarak, kimisi de minibüsün altına uzanarak kediyi bulmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü Çanaklı, yavru kediyi minibüsün altından çıkararak yol kenarındaki güvenli alana bıraktı. Yavru kedi bir süre sonra oradan uzaklaştı, Çanaklı, "Karşıya geçmeye çalışıyordu. Aracın altına girdi, çıkardık" dedi. Kedinin kurtarılması sırasında kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Görüntü dökümü ----------------------- -Sürücülerin kediyi kurtarmaya çalışması -Trafik yoğunluğunun görüntüsü -Kedinin bulunduğu yerden çıkarılması -Motosiklet sürücüsü Cengiz Çanaklı röportajı -Yavru kedinin uzaklaşması -Genel ve detay görüntüler - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Motosiklet Ataşehir kedi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TEM'DE SÜRÜCÜLERİN KEDİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.