TEM'de pikap tıra çarptı: 1 yaralı

BOLU TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde pikabın tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Bolu Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden A.S. yönetimindeki 06 HC 0957 plakalı tıra, C.T.F. idaresindeki 41 AOH 976 plakalı pikap çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmı paramparça olan pikap içerisindeki sürücü kazada yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve çekici yardımıyla aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.