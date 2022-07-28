TEM'DE PEŞ PEŞE HAFRİYAT KAMYONU KAZALARI-2 - Haberler

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TEM'DE PEŞ PEŞE HAFRİYAT KAMYONU KAZALARI-2

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde TIR şoförü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı.

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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde TIR şoförü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. TIR şoförü araçta sıkıştı. Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle bir süre kapandı. Şoföre ilk müdahale araç içinde yapıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde yine TEM Büyükçekmece mevkiinde hafriyat yüklü kamyon otomobilin üstüne devrilmiş, toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, sağ kurtarılmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece TEM Otoyolu İstanbul Tragger Güncel Haberler

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