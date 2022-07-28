Son dakika haberleri... TEM'DE PEŞ PEŞE HAFRİYAT KAMYONU KAZALARI-1 Son dakika haberler: TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde TIR şoförü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde TIR şoförü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. TIR şoförü araçta sıkıştı. Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle bir süre kapandı. Şoföre ilk müdahale araç içinde yapıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde yine TEM Büyükçekmece mevkiinde hafriyat yüklü kamyon otomobilin üstüne devrilmiş, toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, sağ kurtarılmıştı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Büyükçekmece TEM Otoyolu Tragger Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... TEM'DE PEŞ PEŞE HAFRİYAT KAMYONU KAZALARI-1 - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.