- TEM'de lastik değiştirmek isterken canından oldu

Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti

Eşi çaresizlik içinde yaşananları izledi

KOCAELİ - Kocaeli Tem Otoyolu'nda otomobilinin lastiğini değiştirmek için aracından inen sürücüye kamyonet çarptı, ardından seyir halindeki başka bir araç da üzerinden geçti. 67 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit ilçesi Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cahit Özen idaresindeki 06 SF 704 plakalı Opel marka otomobilin sağ ön lastiği patladı. Lastik değiştirmek için aracından inen Özen'e, plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıp, olay yerinde kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Cahit Özen yolun ortasına savruldu. O sırada seyir halinde olan O.K. hakimiyetindeki 41 TM 661 plakalı Mitsubishi marka otomobil, yerde yatan Cahit Özen'in üzerinden geçti. Otomobilin içerisinde bulunan Cahit Özen'in eşi çaresize olanları izledi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cahit Özen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özen'in cansız bedeni cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan dolayı otoyol trafiğinde uzun kuyruklar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.