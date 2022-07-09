TEM'de kurban trafiğinde ters yön tehlikesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM'de kurban trafiğinde ters yön tehlikesi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
TEM'de kurban trafiğinde ters yön tehlikesi

İSTANBUL'da Kurban Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'da Kurban Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinden Büyükçekmece Gölü'ne kadar olan yoğunluğa girmek istemeyen yüzlere sürücü ters yöne girerek bağlantı yoluna çıktı. Yüzlerce aracın tehlikeli ters yön manevraları havadan görüntülendi.

İstanbul'da bayram namazının ardından yola çıkan sürücüler bazı bölgelerde trafik yoğunluğuna neden oldu. TEM otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinden Büyükçekmece Gölü'ne kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik kısmında da sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Yolun bazı bölgelerinde trafik adım adım ilerledi. Kurbanlık kesim alanlarına girmek isteyenlerin neden olduğu trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Trafiğin başladığı nokta olan Avcılar gişeleri mevkiinde bazı sürücüler yoğunluğa takılmamak için ters yöne girerek bağlantı yollarına gitmeye çalıştı. Kimi sürücü ters yönden geri geri gitti kimi sürücü de 'U' dönüşü yaparak bağlantı yoluna çıktı. Yüzlerce aracın tehlikeli ters yön manevraları havadan görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı TEM Otoyolu İstanbul Avcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title