- TEM'de kazaya karışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra takla attı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Çınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Kazım Karakaş hakimiyetindeki 34 VOY 55 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, aynı yönde giden Yunus Emre Y. idaresindeki 34 CNL 451 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, Tofaş yol kenarındaki bariyerleri aşarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemede, takla atan otomobilin sürücüsü Kazım Karakaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karakaş'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

34 CNL 451 plakalı Fiat marka otomobilde yaralanan Tarık C. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, takla atan otomobilden tabanca çıktığı da görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.